Было плохо: в Волжском задержали водителя, который на иномарке проехался по парку

Автомобиль нарушителя отправился на штрафстоянку. Кадр с видео ГУ МВД России по Волгоградской области.

В Волжском задержали водителя, который поздним вечером 12 августа на полной скорости промчался по парку «Новый город». Очевидцы сняли грубое нарушение правил дорожного движения на видео, белая «Kia Rio» ехала по дорожкам, буквально не замечая пешеходов. Волжане обратились в полицию. На следующий день автомобиль нашли на одной из улиц Волжского, рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области.

Полицейские установили личность водителя и задержали 42-летнего волжанина. На допросе мужчина отметил, что проехался по парку из-за того, что спешил по причине плохого самочувствия. Но такое оправдание не помогло нарушителю ПДД избежать наказания. На него были составлены административные протоколы и назначен штраф, а «Kia Rio» отправили на штрафстоянку.

Отметим, в этом году в Волгограде зачастили случаи, когда автомобилисты выезжают на пешеходные зоны. В мае 31-летний мужчина на внедорожнике «Toyota» проехался по ступеням Центральной набережной. В начале июля такой же трюк повторил 39-летний водитель «Нивы Шевроле». А буквально на следующий день в сквере Пахмутовой в Ворошиловском районе ПДД нарушил сотрудник ЖКХ. На прошлой неделе молодой волгоградец ради красивых фотографий на «семерке» ездил по пешеходным дорожкам нового парка у Мамаева кургана напротив стадиона.