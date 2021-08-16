Ковидный госпиталь в Волгоградской области залило после дождя

Палаты и коридоры ЦРБ затопило во время дождя. Кадр видео

Ковидный госпиталь в Волгоградской области во время дождя 15 августа превратился в зону бедствия. В Урюпинской ЦРБ протекла крыша, с потолка хлынула вода. На видео, которое разлетелось в соцсетях, потоки воды стекают в множество тазиков, ведер и банок, расставленных в палатах и коридорах. Пациентов с промокших ютятся в коридоре.

- От ковида людей лечат. Сырости не должно быть в больнице, - комментирует голос за кадром.

Как пояснили «КП-Волгоград» в облздраве, в Урюпинской ЦРБ уже две недели капитально ремонтируют крышу. Временное покрытие, которое сделали строители, не выдержало сильного дождя.

- В двух палатах, а также в коридоре стационара «красной зоны», над которыми в настоящее время проводится ремонт кровли, образовалась протечка — на момент начала дождя с крыши было снято шатровое покрытие, - рассказали в ведомстве.

Пока рабочие устраняют последствия, пациентов разместили в свободных палатах, которые не пострадали от протечки кровли. До конца 2021 года в здании планируют сделать капремонт.