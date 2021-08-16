В Волгограде судят владелицу турфирмы, обманувшую клиентов на 2,5 млн

Волгоградцы мечтали о курортах, но нарвались на мошенницу. Фото: Сергей ЕФИМОВ

33-летней владелице одной из турфирм Волгограда грозит 10 лет тюрьмы за обман клиентов на 2,5 миллиона рублей. Мошенница продала путевки в Турцию, Египет и на российские курорты 36 волгоградцам, но люди остались без денег и отдыха. Женщину обвиняют по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

Зарабатывать преступным способом волгоградка стала в 2018-2019 годах, еще до пандемии, когда проблем в сфере туристического бизнеса не было.

- Однако обвиняемая получала от граждан денежные средства за бронирование и организацию туристических туров, но фактически полученными деньгами распоряжалась по своему усмотрению, не перечисляя средства туроператорам, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры.

Прокуратура передала уголовное дело в Дзержинский районный суд. Вину женщина отрицает. Отметим, что расследование проводили сотрудники СЧ СУ УМВД России по Волгограду.