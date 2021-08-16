Волгоградец дважды неудачно ограбил один и тот же банкомат

Двух волгоградцев задержала полиция при ограблении банкомата в Дзержинском районе. 13 августа 2021 года двое ранее судимых мужчины стулом разбили банкомат в одном из банков на Бульваре 30 лет Победы и украли блок с микросхемами. Неудачливых грабителей тут же задержал наряд ППС. Одного из преступников в мае уже задерживали за аналогичную кражу, причем в этом же отделении банка. Оба несостоявшихся ограбления попали на видео.

Ночью 13 августа в полицию поступило сообщение о том, что сработала сигнализация банкомата в Дзержинском районе Волгограда. Как видно на ролике, предоставленном МВД, двое молодых людей зашли в отделение банка на улице Бульвар 30 лет Победы. И не скрывая лиц, стулом начали бить один из банкоматов в тамбуре. Через некоторое время грабителям удалось открыть аппарат и похитить блок с микросхемами. Перед уходом волгоградцы попытались разбить еще один банкомат, но тщетно, тогда один из грабителей разбил камеру в тамбуре. Преступниками оказались волгоградцы 20 лет и 21 года. Они не смогли далеко унести украденный блок с микросхемами. Неудачливых грабителей задержал наряд ППС.

Как «КП-Волгоград» рассказали в региональном управлении МВД России, 20-летнего волгоградца весной уже задерживали, причем за ограбление в этом же отделении банка Дзержинского района. 20 мая он разбил банкомат электросамокатом, но похитить деньги ему так же не удалось. Задержанного приговорили к исправительным работам. Но волгоградец сделал другие выводы и решил довести ограбление до конца уже с подельником.

Обоих подозреваемых задержали и возбудили уголовное дело по статье за кражу. Волгоградцам может грозить до пяти лет лишения свободы.