Еще тысячу ковидных коек развернут в Волгоградской области

В ковидных госпиталях все больше пациентов. Фото: Артем КИЛЬКИН

В понедельник, 16 августа, оперативное совещание в администрации Волгоградской области снова посвятили ситуации с коронавирусом. Так как число заболевших растет, а резерв уменьшился до 10%, губернатор Андрей Бочаров принял решение увеличить инфекционный коечный фонд в регионе до 7 тысяч мест. В течение недели в ковидных госпиталях Волгограда и области подготовят еще тысячу мест.

По словам главы региона, новый штамм коронавируса весьма агрессивен. Каждый день в регионе более трехсот новых заболевших, 10% из них – это дети, более 44% – люди молодого и среднего возраста. Растет число тяжелых случаев. Осложняется ситуация большим количеством пневмоний и ростом заболеваемости ОРВИ. Поэтому одна из главных задач – увеличить темпы вакцинации.

Кроме того, к началу учебного года оперштаб подготовит новые карантинные ограничения.