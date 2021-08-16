Уфимцу грозит 5 лет тюрьмы в Волгограде за пьяный дебош в самолете

Дебоширу из Уфы грозит 5 лет тюрьмы за хулиганство в самолете. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Как хулиганство расценили поведение 30-летнего жителя Уфы в самолете, который летел через Волгоград. Напомним, ЧП произошло на рейсе «Сочи-Уфа» 11 августа. Мужчина нецензурно ругался на членов экипажа воздушного судна и не реагировал на замечания, при этом пассажир был пьян. Капитан экстренно посадил самолет в волгоградском аэропорту.

Как «КП-Волгоград» рассказали в пресс-службе «Международного аэропорта Волгоград» самолет вынуждено сел в воздушной гавани в 19:15, потому что поведение 30-летнего уфимца расценили как опасное для полета и жизни окружающих. После посадки дебошира задержала Волгоградская транспортная полиция, а пассажиров отправили в терминал на повторный досмотр. Рейс «Сочи-Уфа» улетел из Волгограда только в 9 вечера. То есть пьяный дебош другим пассажирам стоил двух часов потраченного времени.

Но преступник заплатит за свои действия сполна. Волгоградская транспортная прокуратура возбудила уголовное дело из-за происшествия на борту. За хулиганство в самолете уфимцу грозит до 5 лет лишения свободы.