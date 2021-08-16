Мама волгоградского мальчика с СМА рассказала, как он себя чувствует спустя полгода после укола за 160 миллионов

Фото: www.instagram.com/artem_smailik

Уже прошло полгода после укола самым дорогим препаратом в мире «Zolgensma», который получил волгоградский малыш Артем Сармашов. У мальчика очень редкое и опасное генетическое заболевание спинальная мышечная атрофия. Как себя чувствует ребенок спустя 6 месяцев после укола за 160 миллионов рублей, рассказала его мама. По словам волгоградки, Артем месяц восстанавливался в больнице, пока не нормализовались показатели печени. Теперь у малыша идет процесс реабилитации.

- На постоянной основе бассейн и 3 раза в неделю приходит реабилитолог на дом. А также сами занимаемся на тренажерах и вертикализируемся, - рассказала в Instagram Екатерина Сармашова.

Недавно родители Артема вместе с ним ездили в московскую клинику, где маленькому волгоградцу в феврале сделали укол «Zolgensma». Медики отметили улучшение двигательной активности, что подтвердило и специальное тестирование.

- У Артема появляется опора в ногах, он стал быстрее ползать, вставать и передвигаться на высоких коленях вдоль опоры. Впереди долгий путь реабилитации и восстановления, - отметила мама 2-летнего малыша.

Екатерина Сармашова еще раз поблагодарила всех, кто переживает за Артема и кто принял участие в сборе средств, необходимых для самого дорого укола в мире. «Zolgensma» стоит около 160 миллионов рублей. 150 миллионов семье ребенка перечислил аноним.

Отметим, Артем Сармашов не единственный ребенок с СМА в Волгоградской области. В августе необходимую для генетической терапии удалось собрать семье Ильи Шахова из Фролово. Ребенку всем миром собирали деньги на укол, около 70 миллионов перевел неизвестный «волшебник». Продолжается сбор средств для Вадима Сорокина из Волжского. Реквизиты для помощи ребенку с СМА вы найдете здесь.