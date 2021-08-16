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Происшествия16 августа 2021 10:46

Под Волгоградом после столкновения с «Ладой» перевернулась «Газель»: двое в больнице

Аварию устроил молодой водитель, который гнал по трассе
Юлия ДанильченкоЮлия Данильченко
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На трассе под Волгоградом перевернулся фургон.

На трассе под Волгоградом перевернулся фургон.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

За минувшие сутки, 15 августа, на трассах Волгоградской области произошло шесть аварий с пострадавшими. Одну из них спровоцировал 21-летний лихач за рулем «Лады». Молодой человек ехал на магистрали «Калининск -Жирновск-Котово-Камышин» и совсем не соблюдал скоростной режим. В итоге врезался в «Газель», ехавшую впереди.

- Не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем «ГАЗ» под управлением 60-летнего жителя Саратовской области. От удара «ГАЗ» совершил опрокидывание, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

В перевернувшемся фургоне все целы, а вот сам виновник ДТП и его 18-летняя пассажирка получили серьезные травмы. Их госпитализировали в одну из больниц.