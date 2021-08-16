В Волгограде приют для животных оштрафовали за неразбериху с ветпрепаратами

Решение райсуда не вступило в силу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Центральный райсуд Волгограда наказал руководство благотворительного фонда защиты животных «Покровитель» за неправильное хранение лекарств. Председателя приюта для собак и кошек оштрафовали на 3 тысячи рублей. Нарушения нашли инспекторы межрайонной природоохранной прокуратуры, которые наведались с проверкой.

В холодильнике, где хранились препараты, не было специального прибора для измерения температуры. Сотрудники приюта не беспокоились и о сроках годности. Понять, где какое лекарство и не опасно ли оно для животных, было трудно.

- Стеллажи и полки с лекарственными средствами не пронумерованы и не промаркированы. Отсутствуют карты с указанием наименований медикаментов, номерами серий и сроков годности, - рассказали «КП-Волгоград» пресс-службе судов Волгоградской области.

Решение райсуда не вступило в силу, его можно обжаловать.

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