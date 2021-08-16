В Волгограде УК «ЖЭУ-5» оштрафовали на 125 тысяч рублей

За состояние дома отвечает УК. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Волгограде управляющую компанию ООО «ЖЭУ-5» оштрафовали на 125 тысяч рублей за нарушение лицензионных требований при управлении многоквартирными домами №106 и №129 на проспекте Жукова. Коммунальщики пытались оспорить это решение, но арбитражный суд Волгоградской области подтвердил законность штрафа, сообщили «КП-Волгоград» в региональном Госжилнадзоре.

Управляющая компания обслуживала эти дома на проспекте Жукова с 2019 года, но на жалобы жильцов не реагировала. В ходе проверки инспекторы Госжилнадзора в одной из квартир дома №106 обнаружили трещины на потолочных перекрытиях, а в доме №129 разрушалась балконная плита.

«Данные нарушения создают угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан», - подчеркивают в ведомстве. Поэтому управляющей компании выписали солидный штраф по части 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ. С требованиями надзорного органа согласился и Арбитражный суд Волгоградской области.