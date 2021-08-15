В Волгограде ковид продолжает убивать сорокалетних

От коронавируса скончались двое 41-летних мужчин. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За минувшие сутки в Волгоградской области подтвердили 14 смертей от коронавируса. Среди умерших 5 женщин и сразу 9 мужчин. Ковид продолжает убивать молодых. В списке умерших на этот раз двое 41-летних мужчин из Волжского и Волгограда, оба скончались в больнице №5. Накануне оперштаб сообщил о смерти двухлетнего ребенка.

Как рассказали в оперштабе, у 41-летнего жителя Волгограда помимо COVID-19 с двусторонней пневмонией были хроническое вирусное заболевание и проблемы бронхолегочной системы. У его ровесника из Волжского, который также не смог одолеть ковид, тоже имелось вирусное заболевание.

Пополнили печальный список также мужчины в возрасте 55, 63, 65, 67 и 73 лет из Волгограда, 84-летний житель Волжского. Среди умерших от ковида женщин 85-летние волгоградка и камышанка, 70-летняя жительница Иловлинского района, 74-летняя женщина из Киквидзенского и 72-летняя из Николаевского. У большинства были проблемы сердечно-сосудистой, эндокринной и бронхолегочной систем. А в Палласовском районе скончалась 64-летняя пациентка с онкозаболеванием.