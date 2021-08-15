Ливни, грозы, шквалистый ветер и прохлада: какая погода будет в Волгограде и области 16 августа

Дожди обещают синоптики в понедельник. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Волгоград в воскресенье пришла долгожданная прохлада и это передышка от изнуряющей жары не на один день. Какая погода будет в Волгограде и области в начале рабочей недели, рассказали метеорологи Волгоградского ЦГМС. Согласно прогнозу, понедельник принесет дожди, ливни, грозы и шквалистое усиление ветра. Днем сохранится жаркая погода, однако ночью местами похолодает до 13 градусов.

В ночь с воскресенья на понедельник и днем 16 августа 2021 в Волгограде и по области в целом ожидаются дожди. Местами они будут кратковременными и не сильными, местами пройдут ливни, в отдельных районах сопровождать их будут гроза и град. Южный ветер будет дуть с порывами до 15-20 метров в секунду, местами ожидается шквалистое усиление ветра до 25 м/с.

Температура в Волгограде опустится ночью до 21-23 градусов, по области столбик термометра местами опустится до +18 и даже +13 градусов. Днем жителей областного центра снова ждет жара, но терпимая, градусники покажут от 29 до 31 градусов. В районах области где-то будет прохладнее – около +25, местами воздух прогреется до +35 градусов.