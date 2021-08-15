В Волгограде трехлетний ребенок погиб, выпав из окна

Москитная сетка не выдерживает веса малышей. Фото: СКР

Трагедия случилась днем 15 августа 2021 года на улице Кузнецкой в Ворошиловском районе Волгограда. Из окна с шестого этажа одного из многоквартирных домов выпал трехлетний малыш, который навалился на москитную сетку. Спустя несколько минут мальчик скончался в машине скорой помощи. Следователи организовали проверку и выясняют все обстоятельства, которые привели к трагедии.

По данным следствия, малыш 15 августа находился дома вместе со своей 28-летней мамой. Семья обычная, в поле зрения правоохранителей не попадала. По предварительным данным, женщина на минутку вышла из комнаты, в это время мальчик залез на подоконник. Когда мама вернулась, ребенка не было в комнате, а на открытом окне не оказалось москитной сетки.

- Волгоградка вызвала скорую помощь, но, не смотря на старания врачей, мальчик скончался, - сообщили в СУ СКР по региону.