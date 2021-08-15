Работникам скорой помощи в Волгограде могут дать участки для строительства жилья

Более 400 семей медиков могут претендовать на бесплатную землю. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Волгоградской области предлагают выдавать сотрудникам скорой медицинской помощи и организаций первичного звена бесплатные участки для строительства жилых домов. Соответствующий проект о внесении изменений в региональный закон «О предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в собственность граждан бесплатно» рассмотрел профильный комитет облдумы и рекомендовал принять его в первом и втором чтении на ближайшем заседании.

Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на документы, правом на получении бесплатной земли предлагают наделить работников службы скорой медицинской помощи и медорганизаций первичного звена, которые нуждаются в служебном жилье и стоят на учете. Заявление о выделении участка вместе с документами подается в уполномоченный орган власти по месту жительства или работы.

По данным облздрава, на 1 января 2021 года в системе скорой помощи и первичном звене здравоохранения региона работали 28,8 тысячи человек. Нуждались в служебном жилье 418 семей медработников.