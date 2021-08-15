В Волгоградской области под колеса авто попал трехлетний ребенок

В ДТП пострадали ребенок и подросток. Фото: Иван ВИСЛОВ

Трехлетний ребенок попал под колеса автомобиля в эту субботу в райцентре Ольховка Волгоградской области. ДТП случилось около 11 часов утра на улице Базарной. Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД России, мальчик внезапно выбежал на дорогу перед автомобилем. Водитель не успел отреагировать на появление малыша. Сейчас пострадавший ребенок в больнице.

Еще одно ДТП с участием несовершеннолетнего произошло накануне в Среднеахтубинском районе области. На этот раз 17-летний парень катался по округе на мопеде «Орион». Водительских прав у него, разумеется, не было. На дороге Волжский – поселок Звездный подросток не справился с управлением, мопед опрокинулся, а юный водитель получил травмы. С места ДТП его также увезли в больницу.