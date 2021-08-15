Водитель без прав протаранил автобус в Волгограде

В больнице оказались две женщины-пассажирки из Волжского и Волгограда. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За сутки в Волгограде и Волжском случилось два ДТП с участием автобусов. В Тракторозаводском районе областного центра в субботу 25-летний водитель без прав на «ВАЗ-21150» врезался в автобус на Спартановке. Авария произошла на улице Николая Отрады. В больнице оказалась 69-летняя пассажирка автобуса.

- По предварительным данным, водитель, совершая поворот, не уступил дорогу и столкнулся с автобусом «Лиаз-529267» под управлением 44-летнего водителя, - сообщили в региональном главке МВД России.

Еще одно ДТП с автобусом случилось в этот же день вечером в Волжском, на улице Керченской. На этот раз 63-летний водитель автобуса «Волжанин 6270» резко затормозил, из-за чего в салоне не удержалась на ногах 66-летняя женщина. Получившая травмы пенсионерка сейчас также в больнице.