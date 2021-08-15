В Волгограде ушел из жизни профессор Анатолий Скрипкин

Анатолию Скрипкину было 80 лет. Фото: ВолГУ

В Волгограде 14 августа ушел из жизни основатель волгоградской школы археологии, первый преподаватель Волгоградского государственного университета, доктор исторических наук, Почетный работник высшего образования России, Заслуженный деятель науки РФ, профессор Анатолий Степанович Скрипкин. Ученый скончался на 81-м году жизни, сообщили в ВолГУ.

- Учитель и наставник, потрясающий человек, - так вспоминают об Анатолии Скрипкине в группе журнала «Нижневолжский археологический вестник», главным редактором и основателем которого он был.

Анатолий Скрипкин внес огромный вклад в развитие археологической науки в Нижнем Поволжье, выпустил сотни книг и научных трудов, отмечен множеством наград. Он запомнился друзьям, коллегам и ученикам сильным и уверенным человеком.

- Он был одним из первых профессоров Волгоградского государственного университета, с него начинался университет и его исторический факультет. А еще раньше он ребенком пережил Сталинградскую битву, а после битвы какое-то время жил в Доме Павлова - его развалины были сначала приспособлены под жилье. А еще Скрипкин создал в Волгограде настоящую научную школу с мировой известностью: он был главным знатоком археологии сарматов. А еще Скрипкин долго оставался такой скалой, на которую можно было опереться во время разных бюрократических бурь. Спокойный и уверенный, Анатолий Степанович внушал уверенность и в тех, кто его окружал, - вспоминает профессор Иван Курилла.

Кому-то повезло не просто прикоснуться, но учиться у него, работать и мечтать с ним! – пишут коллеги. – Лучшей памятью Шефу будут наши диссертации, статьи и книги.

По словам коллег, унес жизнь ученого коронавирус.

«Комсомольская правда» присоединяется к соболезнованиям родным и близким, друзьям и коллегам Анатолия Степановича.