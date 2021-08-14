МЧС предупредило волгоградцев о ливнях и штормовом ветре

Избегайте прогулок под деревьями! Фото: Алексей БУЛАТОВ

Главное управление МЧС России по Волгоградской области в субботу разослало жителям предупреждение о сильном штормовом ветре, который надвигается на регион. По прогнозам синоптиков, он усилится при грозах и ливнях. Область заливают дожди, пришедшие с юга, еще с утра субботы, до Волгограда ливень доберется ближе к 10 часам вечера. Спасатели просят волгоградцев оставаться дома в такую погоду, но если вы и оказались на улице, держитесь подальше от деревьев и рекламных конструкций.

Также сегодня точно не стоит оставлять машины рядом с деревьями. Дожди и ветер обещают и в воскресенье, при этом немного спадет жара: завтра днем будет не жарче +30. Ночью будут приятные +18…+23.