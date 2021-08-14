Дождь собьет жару до +31: какая погода будет в Волгограде в воскресенье

Дожди будут короткие. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Волгоградцы с утра до вечера смотрят на пасмурное небо с надеждой, что небесная канцелярия пошлет хоть немного освежающего дождя. Жара уже всех утомила. Но ливни пока заливают лишь отдельные районы области. Синоптики обещают, что до областного центра дождевые тучи тоже дойдут к вечеру субботы. По прогнозам Волгоградской ЦГМС, 14 августа вечером и днем 15 августа ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, ливни и град. Во время грозы еще и ветер усилится: ожидаются шквалистые порывы до 25 м/с.

В воскресенье по прогнозам синоптиков в Волгограде немного спадет жара. Похолодания ждать не стоит, но днем будет максимум +31. Жарче будут только на востоке области – до +36. Ночью в города-герое температура уже комфортная: от +20 до +22.