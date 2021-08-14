Полный терминал военных: Волгоград покинули гости из Индии

Военные из Индии привезли с собой своих поваров и ели блюда национальной кухни. Фото: пресс-служба ЮВО.

В пятницу волгоградцы, улетающие из Волгограда в отпуск, были удивлены, обнаружив в аэропорту Гумрак столько военных в зале вылета. 250 военнослужащих из Индии заполнили весь терминал. 13 августа их отправили на родину. В Волгоградской области индийские военные пробыли две недели. Это время они провели на военном полигоне Прудбой, где для комфорта иностранных гостей даже установили палатки с кондиционерами, организовали питание с учетом национальной кухни. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Минобороны по ЮВО, учения «Индра-2021» в регионе окончены.

За эти две недели участники со стороны России и Индии обменялись опытом: как действовать в условиях вооруженного конфликта. Отработали действия по охране важных государственных объектов, сопровождению колонн, устройству засад в случае нападения незаконных вооруженных формирований.

Это не последние учения с участием иностранных гостей. В этом году военные войск ЮВО планируют потренироваться с военнослужащими из Абхазии, Южной Осетии, Армении, Алжира, Индии, Казахстана, Пакистана и Египта.