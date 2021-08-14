Бесплатно проверить биохимию, холестерин и внутриглазное давление зовут переболевших ковидом

Переболевшим ковидом проверят и сердце, и глазное давление. Фото: Анастасия ОСИПОВА

Многие волгоградцы уже получили сообщения от своей страховой компании с приглашением пройти углубленную диспансеризацию. Она положена всем, кто переболел коронавирусом 2 и более месяцев назад, независимо от года рождения пациента. Углубленное медицинское обследование решили проводить всем, ведь после перенесенного ковида страдают практически все органы. И нередко победившие коронавирус люди умирают после выписки из больницы. Сейчас в регионе 51 медучреждение области предлагает углубленное бесплатное медобследование.

Записаться на диспансеризацию можно в своей поликлинике или через Госуслуги. Как сообщает облздрав, пациенту обязаны назначить биохимические анализы мочи и крови, проверить холестерин, внутриглазное давление. Устроят врачи вам и тест с физической нагрузкой. Тех, у кого заметят одышку, отправят на второй этап обследования, где сделают рентген грудной клетки, КТ, ЭКГ, УЗИ нижних конечностей.

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