В Волжском исчез 37-летний сероглазый блондин в синих кроксах

Молодого человека ищут близкие. Фото: "Лиза Алерт Волгоград".

Уже пятые сутки в Волгоградской области ищут 37-летнего Алексея Овсянникова. Мужчина пропал 9 августа, и с тех пор его никто не видел и не слышал.

Известно, что в момент исчезновения мужчина был одет в голубую футболку и светло-серые шорты. На ногах – синие кроксы с белой подошвой. С собой он носил сумку, которая надевается через плечо. Мужчина – сероглазый блондин, нормального телосложения, его рост около 175 сантиметров.

Всех, кто что-то знает о местонахождении Алексея, просят обратиться к волонтерам «Лиза Алерт». Всю информацию об Овчинникове собирает Ирина (тел. 8-927-503-24-67).