Мэрия Волгограда посадит еще 195 деревьев и кустарников на площади Чекистов

Предварительно здесь планировали посадить 185 деревьев и кустарников, но в итоге появится почти 400.

Сквер на площади Чекистов обещает стать одним из самых зеленых в Волгограде. Чиновники планировали посадить здесь 185 деревьев и кустарников, и уже даже провели аукцион и нашли подрядчика. Но выяснили, что у них благодаря экономии средств остались еще деньги, которые можно потратить на благоустройство. Решили провести посадить здесь еще 195 зеленых насаждений. Закупку уже объявили. Сейчас городские власти ищут фирму, которая при наступлении хорошей погоды займется озеленение парка. Таким образом, всего этой осенью в парке высадят почти 400 растений.

Как пояснили «КП-Волгоград» в пресс-службе мэрии, в парке высадят ели, клены, ивы, багряники европейские, барбарисы Тунберга, а также два вида спирей. А еще уложат дополнительно тысячу квадратных метров рулонного газона. Все это обещают постоянно поливать – в сквере сделали систему полива. Другой подрядчик, который выиграл предыдущий аукцион, посадит в сквере на Чекистов березы, кизильник, форзиций, разобьет розарий.

Обновленный сквер волгоградцы увидят осенью: с новыми дорожками, скамейками, фонарями и зеленью. Следить за вандалами в парке будет видеонаблюдение.

Общественное пространство обновляют благодаря программе «Формирование комфортной городской среды».