Академик РАН Виктор Бородычев ушел из жизни в Волгограде

В мае Виктору Бородычеву исполнился 71 год.

В эти дни Волгоград прощается сразу с несколькими выдающимися земляками. Вчера ушла из жизни ведущая солистка Царицынской оперы Ольга Сабирова, накануне же стало известно о смерти выдающегося ученого, академика Российской Академии наук Виктора Бородычева. Эту печальную новость сообщили коллеги Виктора Владимировича по кафедре. Долгое время профессор преподавал на кафедре «Прикладной геодезии, природообустройства и водопользования» ВолГАУ.

Свою научную деятельность Виктор Бородычев посвятил изучению мелиорации, рекультивации, а также охране земель и водного хозяйства. Он был сотрудником Всероссийского НИИ гидротехники и мелиорации имени Костякова. Ученый разрабатывал для агропромышленного комплекса новые системы орошаемого земледелия в Нижнем Поволжье. Он ставил себе задачу повысить эффективность АПК, продуктивность земель, при этом заботясь о защите природной среды.

Благодаря ученому волгоградские фермеры стали осваивать капельное орошение, научились очищать и насыщать питательными веществами воду для орошения. При этом он постоянно писал научные работы, монографии, книги, учебники. Бородычев был членом редколлегии ведущих научных журналов.

- Одна из главных черт Виктора Владимировича – это дар прирожденного учителя, наставника и тонкого психолога, которым он являлся. Он на собственном примере учил всех научной этике, ответственности и трудолюбию, добросовестности и уважительному отношению к окружающим, - вспоминают коллеги.