В Волгоградской области подросток внезапно умер во время велопрогулки

Фото из архива "КП". Фото: Евгения ГУСЕВА

Сотрудники следственного комитета начали проверку после внезапной смерти 13-летнего подростка в Михайловке Волгоградской области. Трагедия произошла в пятницу, 13 августа днем на улице Торговой. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, пока никаких причин случившегося назвать нельзя, придется ждать результаты судмедэкспертизы. Известно, что ребенок случайно потерял сознание, катаясь со своей компанией на велосипедах.

Во время езды ребенок почувствовал себя плохо и остановился, но тут же потерял сознание и упал. Рядом с ним был двоюродный брат и друг, они сразу же принялись звонить в скорую. Но приехавший врач ничего сделать не смог, ребенок умер.