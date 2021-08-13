Завершить ремонт дороги на Волжской ГЭС планируют 24 августа

Ремонт вышел на финальную стадию. Фото: администрация Волжского

Волгоградцы и волжане уже три года стоят в пробках из-за ремонта дороги на мосту Волжской ГЭС. Работы близятся к завершению. Подрядчик уже уложил первый слой дорожной одежды, заканчивает укладку верхнего слоя асфальтобетона. Как сообщили «КП-Волгоград» в администрации Волжского, к концу следующей недели будут готовы тротуары и щитовые ограждения. Закончить дорожные работы на мосту планируют 24 августа, когда установят барьерное ограждение и нанесут разметку.

К сентябрю дорогу на мосту Волжской ГЭС полностью откроют для автомобилистов, закончатся вечные пробки. Но работы на мостовом комплексе Волжской ГЭС продолжатся и осенью. К октябрю строители должны будут сделать водоотвод, опоры, смотровые ходы и леерное ограждение. Работают в две смены, чтобы уложиться в отведенные сроки.

- Ремонт мостового комплекса идет по графику, без замечаний со стороны органов технадзора и других контролирующих структур, - отмечают в подрядной организации «Рисна».

Напомним, ремонтировать мост на Волжской ГЭС начали в 2019 году на средства нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В итоге обновление 1480 метров плотины обошлось почти в 1 миллиард рублей.