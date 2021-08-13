В Волгоградской области чиновники и подрядчик нарушили закон о конкуренции при строительстве детсада

Вернуть придется и аванс, и проценты. Фото: Анастасия ОСИПОВА

Прокуратура сегодня досконально проверяет всю документацию, касающуюся нацпроектов. В Волгоградской области предметом изучения стал контракт, заключенный между администрацией Михайловки и подрядчиком, который выиграл на аукционе право строить детский сад по нацпроекту «Демография». Задача надзорных органов – посмотреть, чтобы в документах соблюдали бюджетное законодательство и закон о защите конкуренции. Как раз тут и нашли нарушения.

Накануне Нового года чиновники из Михайловки заключили контракт со строительной фирмой. Новый детсад в городе должны возвести на улице Республиканской, 46а. В контракте было сразу прописано, что при его заключении подрядчик получает аванс в 1%. Так как на строительство детсада выделили 183 миллиона, подрядчик должен был получить 1 миллион 873 тысячи рублей. Менять условия контракта после его заключения нельзя.

Однако стороны это сделали. Прокуратура выяснила, что аванс подрядчик получил на гораздо большую сумму: 51,5 миллиона. Оказывается, через месяц стороны заключили допсоглашение о повышении размера аванса до 28%. Администрация успела выплатить строителям эти деньги. Но теперь подрядчику предстоит вернуть их обратно в бюджет.

- Увеличение суммы аванса после заключения муниципального контракта нарушает права иных потенциальных подрядчиков на конкурентное освоение бюджетных средств, - констатируют в прокуратуре. Надзорный орган через суд требует признать допсоглашение незаконным. Подрядчику придется не только вернуть аванс, но и проценты за пользование чужими деньгами в размере более 970 тысяч.

В прокуратуре уточняют, что у сторон еще есть время обжаловать решение.