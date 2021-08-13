В Волгоградской области 17-летний парень отправится в колонию за убийство двоих мужчин

В Волгоградской области вынесли приговор в отношении 17-летнего парня, который убил двоих мужчин. 9 июля 2020 года в селе Лог Иловлинского района были найдены тела местных жителей 51-го и 62-х лет, у которых были колото-резанные ранения спины и живота. К трагедии привел бытовой конфликт на фоне распития алкогольных напитков. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в пресс-службе Следственного управления СКР по региону.

- Будучи недовольным высказываниями 51-летнего мужчины, злоумышленник взял табурет и нанес ему удар по голове, после чего схватил нож и причинил ранения в область живота. Второго потерпевшего односельчанин несколько раз ударил ножом в область спины, - отметили в следкоме.

Убийцу задержали в течение двух часов, ранее его уже судили за кражу. Подросток сознался в преступлении. Он рассказал, что зашел в гости к 62-летнему мужчине, чтобы посмотреть недавно арендованный им дом. Там же находился второй знакомый селянин, которого в какой-то момент молодой человек начал оскорблять. Это переросло в драку и убийство. А хозяина дома подросток, которому тогда было 16 лет, убил, чтобы он не сообщил о преступлении в полицию.

Суд назначил парню наказание в виде 7,5 лет лишения свободы. Он отправится отбывать срок в воспитательную колонию.