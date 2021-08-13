В Даниловском районе потушили крупный лесной пожар

Огнем была охвачена территория в 330 га. Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области.

В Даниловском районе потушили крупный природный пожар. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МЧС России по Волгоградской области, ликвидация огня была объявлена 13 августа в 16.00. Таким образом, с пламенем в лесном массиве возле хутора Каменночерновский пожарные боролись более двое суток – с полудня среды. Огнем была охвачена площадь в 330 га.

Пожар тушили 130 человек с использованием 40 единиц техники. Основная часть пожарных после тяжелейшей работы отправились в пункты постоянной дислокации. Однако все спасатели не покинули лесной массив возле хутора Каменночерновский.

- Для окарауливания на месте остаются пожарно-спасательные подразделения 9 отряда ФПС по Волгоградской области, - отметили в региональном Главке МЧС.

Напомним, пожар в Даниловском районе по предварительной версии возник из-за попавшей в дерево молнии. Из-за угрозы распространения огня на жилые дома были эвакуированы жители хутора Каменночерновский. Однако до населенного пункта пожар не добрался. К утру пятницы спасатели локализовали горение. Погибших и пострадавших нет.