Из-за ДТП в Волгоградской области задерживаются поезда с юга

Поезд протаранил оставленную на путях легковушку. Фото: Михаил ФРОЛОВ

ДТП с участием грузового поезда и «ВАЗ-2106» произошло днем 13 августа 2021 года на Приволжской железной дороге в Камышинском районе Волгоградской области. Во время столкновения никто не пострадал, водителя в автомобиле не было. Однако в результате происшествия задерживаются в пути два пассажирских поезда с Черноморских курортов - №127 Адлер – Красноярск и №451 Адлер – Ижевск.

- Максимальное время задержки пассажирских поездов составило 44 минуты, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ПривЖД.

Происшествие случилось в эту пятницу на 159 километре перегона Семеновский – Умёт Камышинский в 13.19. Водитель бросил на путях свою легковушку. «Шестерка» оказалась в колее за пределами железнодорожного переезда и прямо на пути грузового состава. Машинист поезда применил экстренное торможение, но не смог избежать столкновения с автомобилем.