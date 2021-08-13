«Ротор» узнал соперников по Кубку России

Фото: СК "Ротор"

Сегодня, 13 августа, состоялась жеребьевка элитного раунда Кубка России по футболу. На этой стадии турнира клубы РПЛ, ФНЛ и ФНЛ-2 были разбиты на 11 групп. С этого этапа начнет борьбу за Кубок «Ротор», который узнал своих будущих соперников. Волгоградская команда в группе «7» сыграет с московским «Кайратом» и «Ахматом» из Грозного.

С «Кайратом» подопечные Дмитрия Хохлова сыграют в Одинцово 25 или 26 сентября, а с «Ахматом» - на «Волгоград Арене» 27 или 28 октября. Московская команда в ФНЛ-2 – в турнире второго дивизиона – сейчас занимает 5-е место, грозненский коллектив в премьер-лиге идет на 9-й строчке.

Напомним, в прошлом сезоне «Ротор» не смог выйти из группы элитного раунда Кубка России в плей-офф. Волгоградцам было засчитано техническое поражение в игре со ставропольским «Динамо» из-за коронавирусного карантина сине-голубых. А в матче с самарскими «Крыльями Советов» волгоградцы были разгромлены со счетом 0:3.