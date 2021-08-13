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Здоровье13 августа 2021 14:37

В Волгограде коронавирус убил 18-летнего парня

Это самый молодой пациент, умерший от ковида за время пандемии в регионе
Екатерина СИМОХИНАЕкатерина СИМОХИНА
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Смертность от ковида в регионе держится на рекордном уровне.

Смертность от ковида в регионе держится на рекордном уровне.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Список умерших в Волгоградской области от коронавирусной пневмонии стремительно молодеет. На днях волоградцев шокировала гибель 21-летней девушки, сегодня стало известно, что скончался еще один очень молодой пациент – парню было всего 18 лет. Его привезли в Волгоград из Алексеевского района области. Обследовав, врачи поставили диагноз – COVID-19 и двусторонняя пневмония.

Врачи сделали все возможное, но молодой человек скончался в инфекционном стационаре. По информации оперативного штаба Волгоградской области по коронавирусу, у пациента имелись хронические заболевания сердечно-сосудистой и нервной системы.

Всего за сутки по официальной статистике умерли 15 человек. В ковидном отделении Михайловской ЦРБ скончалась 52-летняя женщина. Ее тоже привезли в госпиталь с двусторонней пневмонией. Остальным погибшим от 60 до 84 лет.