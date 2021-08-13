В парке Гагарина реставрируют памятник на братской могиле

Памятник уже много лет требует обновления. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В парке Гагарина Краснооктябрьского района Волгограда, где ранее обновили плитку на дорожках и детские площадки, приступили к реставрации памятника на братской могиле воинов 62 и 64-й Армий. Восстановить монумент в виде воина со склоненной головой должны до 1 октября 2021 года, а пока он скрыт за забором.

Во время Сталинградской битвы в парке и его окрестностях шли ожесточенные бои. В братской могиле на главной аллее захоронены около двух тысяч советских солдат. Установили здесь памятник в 1940-е годы. По данным мэрии, с тех пор он ни разу не обновлялся. Хотя в последние десятилетия и полностью меняли, и ремонтировали обложенный гранитом постамент. Однако в последние годы гранитные плиты раскололись, потрескались и отошли от основания. Восстановления требует и табличка с именами воинов.

Вокруг памятника поставили забор. Специалисты уже сняли с постамента старую облицовку. Сначала восстановят основание, затем уложат новые плиты. Позже начнутся работы и в мемориальной зоне воинов-интернационалистов, погибших в Афганистане.