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Общество13 августа 2021 14:02

Житель Камышина несколько раз угнал машину бывшей жены, которой не платит алименты на детей

Мужчина обвиняется по пяти преступлениям
Эдуард ПальгуновЭдуард Пальгунов
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Теперь мужчину ждет суд

Теперь мужчину ждет суд

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Камышине полицейские завершили расследование уголовного дела в отношении мужчины, который совершил 5 преступлений. В конце прошлого года 37-летний местный житель, который нигде не работает, пришел на работу к своей бывшей жене. Между ними произошел конфликт, после чего камышанин запрыгнул на капот автомобиля женщины. На машине «ВАЗ-21115» появились вмятины и повреждения лакокрасочного покрытия. Потерпевшая обратилась в полицию, рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области.

Однако бывший муж не унимался. В начале января у женщины угнали автомобиль. Полицейские выяснили, что сделал это бывший супруг. Проходя мимо дома бывшей жены, мужчина решил воспользоваться ее автомобилем, который завел отверткой. Полицейские быстро нашли угнанную легковушку. Однако спустя 4 дня она снова была угнана камышанином, только на этот раз со двора брата бывшей супруги.

Еще одно преступление неработающий гражданин совершил вновь с авто, только на этот раз он взломал «ВАЗ-2107» своего соседа. Между мужчинами произошел конфликт, после которого 37-летний залез в чужую машину - она оказалась незапертой – и украл из нее файл с документами владельца. Позже обвиняемый признался, что так хотел проучить соседа. Вдобавок ко всему бывшая жена написала заявление в полицию о невыплате алиментов на двоих детей. Сумма долга превысила 50 тысяч рублей. Все материалы уголовного дела находятся в Камышинском городском суде.