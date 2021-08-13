Ничего оскорбительного не нашло УФАС в использовании Родины-Матери для рекламы выставки кошек

Эксперты признали, что никакого более узнаваемого символа у Волгограда нет. Фото: Игорь БУГАЕВ

В волгоградском УФАС регулярно собирается экспертный совет, который обсуждает жалобы волгоградцев на рекламу. Поводов много: предприниматели выкручиваются, чтобы привлечь внимание к своему мероприятию, бренду или услугам, но в нашем городе это все время кого-то оскорбляет. Совет призван поставить точку в жарких спорах: какая реклама оскорбительная и непристойная, а какая нет. На 9-м заседании совета разбирали рекламу суши-баров и выставки кошек.

Как рассказали «КП» в пресс-службе антимонопольного органа, в управление поступили жалобы волгоградцев, считающих, что японские суши-бары для своего продвижения используют выражения, производные от матерных слов. И вроде матом это не назовешь, но многих жителей обижает. Эксперты долго спорили, к примеру, считать ли название ресторана «Ебидоеби» непристойным, но все же пришли к мнению, что оно недопустимо с точки зрения норм морали и нравственности. Кстати, это федеральная сеть ресторанов и сомнительно, что для Волгограда они решат изменить название бренда.

А вот изображение Родины-матери на рекламном плакате выставки кошек признали уместным. Мол, раз нет никакого искажения памятника, то все в порядке. Единственное, не всем понравилось соседство на плакате легендарного монумента и кошки породы сфинкс. Но в итоге решили никаких претензий рекламодателю не высказывать. Тем более, что никакой другой узнаваемой символики, кроме этого памятника, у нашего города пока так и нет.

Напомним, разговоры о том, что Волгограду нужен новый бренд и новая символика, идут давно. Власти даже потратили 3,4 миллиона на создание нового бренда. "Красава про" за эти деньги нарисовала букву V, которая не всем понравилась.