Главный тренер сборной России по футболу рассказал, почему она не сыграет в Волгограде

Фото: Российский футбольный союз

В Волгограде 7 сентября планировался матч отборочного раунда чемпионата мира-2022 между сборными России и Мальты. Однако эти команды на «Волгоград Арене» не сыграют. РФС решил перенести встречу в Москву, причина - эпидемиологическая ситуация в стране из-за коронавируса. Новый главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал в интервью футбольному комментатору Нобелю Арустамяну на YouTube-канале «Nobel», кто именно принял решение не играть в Волгограде.

- Это была не только моя инициатива. Но и мое желание тоже, если честно. После Кипра еще перелет в Волгоград, плюс не хотелось подвергать команду всем ковидным ограничениям и рискам. Пришлось бы жить не на базе в Новогорске, где все под контролем, а переезжать в Волгоград. Это значит, еще одна гостиница, еще один самолет, еще один аэропорт. Как бы не было все хорошо организовано, все равно какие-то риски есть, - отметил Валерий Карпин.

Главный тренер национальной команды считает, что в каждом городе в любой момент могут ввести новые ограничения по коронавирусу. Также, по словам Валерия Карпина, еще одной причиной не играть в Волгограде является погода.

- Еще один из важных факторов – погодные условия. Скорее всего, в Волгограде было бы пожарче, чем в Москве, - сообщил наставник сборной России Нобелю Арустамяну.

Отметим, в начале сентября сборная России проведет 3 матча квалификации на чемпионат мира. 1-го числа в Москве состоится игра с Хорватией, 4 сентября – гостевая встреча с Кипром, 7-го числа – матч с Мальтой, который из Волгограда был перенесен в Москву.