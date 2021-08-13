В Волгограде ребенок и взрослый пострадали в ДТП из-за пьяного водителя

Водитель "девятки" сел за руль пьяным и покалечил двоих. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Авария произошла 12 августа, в четверг, в половине седьмого вечера, на улице Казахской. Возле дома №2 по улице Шауляйской автомобиль «ВАЗ-21093» протаранил «Рено». В иномарке люди получили травмы, а водитель «девятки» вышел из машины, пошатываясь. Как оказалось, виновник аварии был пьян. 68-летнего водителя иномарки и 9-летнего мальчика, который ехал в салоне, увезли в больницу.

Еще одно столкновение произошло в районе полудня в Ворошиловском. Напротив дома №1 на Рабоче-Крестьянской 44-летний водитель Шевроле не выдержал дистанцию и въехал в зад «Ниссану». Удар был серьезным, пассажирке «Ниссана» даже понадобилась помощь врачей. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, 35-летнюю женщину госпитализировали в больницу.