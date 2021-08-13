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Происшествия13 августа 2021 9:52

В Волгограде из-за больного ребенка вынужденно сел самолет

Рейс Краснодар – Тюмень продолжил полет спустя час
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВАИнна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Ребенку вызвали скорую помощь в аэропорт.

Ребенку вызвали скорую помощь в аэропорт.

Фото: Екатерина СИМОХИНА

Ночью 13 августа в международном аэропорту Волгограда совершил вынужденную посадку самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании Азимут, который следовал из Краснодара в Тюмень. Пилоты запросили разрешение на посадку из-за состояния юного пассажира, который почувствовал себя плохо во время полета.

- По прилете оказана медицинская помощь, ребенок передан бригаде скорой помощи, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ПАО «Международный аэропорт Волгограда».

Рейс авиакомпании Азимут 333 совершил вынужденную посадку в Гумраке в 1.12. Пассажиры провели в аэропорту Волгограда чуть больше часа, в 2.17 самолет вылетел в направлении Тюмени.

Это не единственный рейс, который экстренно приземлился в Волгограде на этой неделе. Днем ранее пилоты запросили вынужденную посадку из-за дебошира на борту.