В Волгограде из-за больного ребенка вынужденно сел самолет

Ребенку вызвали скорую помощь в аэропорт. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Ночью 13 августа в международном аэропорту Волгограда совершил вынужденную посадку самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании Азимут, который следовал из Краснодара в Тюмень. Пилоты запросили разрешение на посадку из-за состояния юного пассажира, который почувствовал себя плохо во время полета.

- По прилете оказана медицинская помощь, ребенок передан бригаде скорой помощи, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ПАО «Международный аэропорт Волгограда».

Рейс авиакомпании Азимут 333 совершил вынужденную посадку в Гумраке в 1.12. Пассажиры провели в аэропорту Волгограда чуть больше часа, в 2.17 самолет вылетел в направлении Тюмени.

Это не единственный рейс, который экстренно приземлился в Волгограде на этой неделе. Днем ранее пилоты запросили вынужденную посадку из-за дебошира на борту.