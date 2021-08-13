В Волжском ищут водителя, который на полной скорости проехался по парку

Машине едва не наехала на пешеходов. Кадр с видео t.me/roadhelpvlz.

Не только волгоградских автомобилистов тянет проехаться по аллеям и дорожкам парков. Подобный инцидент случился и в Волжском. В городе-спутнике гуляющие по парку «Новый город» волжане едва не попали под колеса белой иномарки. Водитель на «Kia Rio» в ночи на полной скорости промчался по пешеходной тропе, не замечая людей. Нарушителя на видео сняли очевидцы. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области, сейчас ведется розыск водителя.

- Устанавливается личность водителя, принимаются меры к задержанию. Он будет привлечен к ответственности, - отметили в региональном Главке МВД.

Только накануне полицейские задержали молодого парня, который ради красивых фотографий на отечественной «семерке», который заехал в новый парк у Мамаева кургана. В мае на ступенях Центральной набережной 31-летний мужчина устроил тест-драйв своей «Toyota». А в начале июля этим же отметился 39-летний водитель «Нивы Шевроле», спустя день сотрудник ЖКХ на внедорожнике проехался по скверу Пахмутовой.