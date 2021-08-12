В Волгограде задержали водителя, прокатившегося по парку у Мамаева кургана

Молодому волгоградцу захотелось сделать красивые фото. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В Волгограде что ни месяц, то найдется какой-нибудь водитель, желающий прокатиться то по центральной лестнице на набережной, то по новенькой тротуарной плитке на пешеходных дорожках в парке. На этот раз отличился парень, который вечером 4 августа разъезжал под аркой в парке Победа у Мамаева кургана среди пешеходов, бегунов и скейтеров, желая устроить эффектную фотосессию. Молодого человека уже вычислили и задержали. 19-летнему волгоградцу из Красноармейского района грозит штраф в размере 2000 рублей.

- В отношении водителя составлен материал об административном правонарушении, - рассказали «КП-Волгоград» в региональном главке МВД.

Напомним, самым популярным местом у нарушителей стала лестница Центральной набережной Волгограда. В мае один водитель оценивал возможности внедорожника Toyota, заехав по ступеням снизу вверх, а ночью 4 июля его «подвиг» повторил владелец «Нивы Шевроле».