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Общество12 августа 2021 19:45

У загса в Кировском районе установят сердца и уложат газон

В Волгограде ищут подрядчиков на благоустройство по программе местных инициатив
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВАИнна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Волгоградцы сами выбирали проекты.

Волгоградцы сами выбирали проекты.

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Волгограде в этом году планируют благоустроить не только шесть парков и улиц по программе «Комфортная городская среда», но 38 проектов в рамках программы «Поддержка местных инициатив населения». Первыми преобразятся площадки у загса Кировского района, а также школы и детсады Ворошиловского, Краснооктябрьского, Советского и Тракторозаводского района. Администрация города уже объявила конкурсы и ищет подрядчиков.

Для молодоженов Кировского района у загса установят декоративные сердца. Также здесь замостят плиткой тротуар, уложат газон и высадят живую изгородь из кустарника, в зеленой зоне сделают поливочный водопровод.

- Кроме того, в 2021 году будет благоустроена площадь Советская в Ворошиловском районе, установят лавочки и урны на бульваре Калининградском в Советском районе, - сообщили в мэрии.

Остальные 35 проектов местных инициатив сделают привлекательней и комфортней школы и детские сады. Так, в детсаду №320 покрасят фасад и утеплят помещения. В 17-й школе, 48-й школе и в школе-интернате Краснооктябрьского района восстановят ограждение. В школах №13, №15, №61 и №92 отремонтируют спортивные залы. А в 54-й школе обновят фасад.

- Рейтинговое голосование за наиболее актуальные для волгоградцев проекты в 2021 году проведено онлайн с использованием технологии блокчейн, которая обеспечивает полную анонимность и защиту от накруток, - подчеркивают в администрации Волгограда.