В пятницу отключат свет в трех районах Волгограда

Электричества не будет от четырех до восьми часов. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В пятницу, 13 августа 2021, жители трех районов Волгограда вновь останутся без света и возможности воспользоваться электроприборами. На несколько часов в течение дня обесточат отдельные жилые кварталы и СНТ в Красноармейском, Тракторозаводском и Ворошиловском районах.

Как рассказали «КП-Волгоград» в компании «Россети Юг», на Тракторном 13 августа 2021 с 8 до 16 часов отключат свет в 1, 2 и 3 массивах СНТ Вымпел, а также в домах на улице Центральной, №1а, 1-59, 2-56, 44а, 134, 246, 247, 253, 748 и 751. Также с 9 утра до 17.00 обесточат дома по адресам: улица Льговского, №1-21, 54-76, 56а, Бакунина, №29, 33, 35, Котельникова, №56, 73, Луговского, №2, 3. В Ворошиловском в пятницу с подтаявшими холодильниками и без сплитов останутся с 9.00 до 17.00 жители улицы Молодежной, 1-21, 11/1, 2-14, 1а, 3/1, 33-41, переулка Тупиковый, 6, 7, 8; улицы Приовражной, 1/1, 1/2, 3/1, 3/2, 5/1, 5/2, 2/1, 2/2, 4/1, 4/2, 6/1, 6/2, 8/1-8/3; улицы Центральной, №43а.

В Красноармейском районе 13 августа 2021 отключения будут более масштабными и пройдут в несколько этапов. С 9 до 17 часов электроэнергии не будет на улице Альпийская, 1-27, 2а-18. С 12 до 17 часов отключат свет в домах на улицах Костюшко, 2-70; Ленинаканская, 1-49, 2-50; Плеханова, 1-51, 22, 22а, 90-96, 178/47, 178/52, 178/61, 178/89, а также обесточат целиком улицы Изобильную, Дальневосточную, Кольцова, Леваневского, Магистральную, Семиполатинскую, Подгорную, Хабаровскую, Шоссейную, Янтарную и переулок Подгорный. И с 13 до 17 часов среди коммунальных страдальцев будут волгоградцы, проживающие по адресам: улица Новоаннинская, 5-13, улица Латвийская, 15-17, 23-27, 8-18, улица Коммуны, 27-41, 46-58, улица Водопроводная, 13-19, 20-24, переулок Чакинский, 4, 4а, 6, улица Семипалатинская, 63-67, 36-38, улица Кооперативная, 29а, 30-60.