Волгоград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия12 августа 2021 18:39

В Волгограде дорожный конфликт закончился поножовщиной

Полицейские выясняют обстоятельства дорожного конфликта
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВАИнна ШЕРЕМЕТЬЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Нападавшие сами оказались в больнице.

Нападавшие сами оказались в больнице.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Двое мужчин и эвакуатор не поделили дорогу вечером 11 августа в Советском районе Волгограда. От слов мужчины быстро перешли к поножовщине. В итоге двое участников конфликта – родные братья 44 и 46 лет - оказались в больнице с ножевыми ранениями.

Как выяснили полицейские, накануне вечером братья были пьяны. На узкой дороге в СНТ «Горнополянец» впереди них ехал эвакуатор и этим им сильно мешал. Тогда мужчины обогнали и остановили эвакуатор. Один из них приставил нож к шее 36-летнего водителя, другой начал избивать его кулаками. Но тот оказался не робкого десятка.

- Водитель эвакуатора выхватил у мужчины нож и нанес им удары нападавшим, - рассказали «КП-Волгоград» в региональном главке МВД.

Все обстоятельства произошедшего еще предстоит выяснить полицейским. После следователи квалифицируют действия всех троих участников конфликта.