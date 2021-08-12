В Волгограде дорожный конфликт закончился поножовщиной

Нападавшие сами оказались в больнице. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Двое мужчин и эвакуатор не поделили дорогу вечером 11 августа в Советском районе Волгограда. От слов мужчины быстро перешли к поножовщине. В итоге двое участников конфликта – родные братья 44 и 46 лет - оказались в больнице с ножевыми ранениями.

Как выяснили полицейские, накануне вечером братья были пьяны. На узкой дороге в СНТ «Горнополянец» впереди них ехал эвакуатор и этим им сильно мешал. Тогда мужчины обогнали и остановили эвакуатор. Один из них приставил нож к шее 36-летнего водителя, другой начал избивать его кулаками. Но тот оказался не робкого десятка.

- Водитель эвакуатора выхватил у мужчины нож и нанес им удары нападавшим, - рассказали «КП-Волгоград» в региональном главке МВД.

Все обстоятельства произошедшего еще предстоит выяснить полицейским. После следователи квалифицируют действия всех троих участников конфликта.