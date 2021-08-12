В Волгограде разработают концепцию молодежного центра

Так может выглядеть молодежный центр. Фото: ВЯЗ

В Волгограде архитекторы центра «ВЯЗ» взялись за очередной проект, на этот раз им предстоит создать концепцию типового молодежного центра. Инициатором стал городской комитет молодежной политики и туризма. Задача - создать модульный прототип центра досуга, который как конструктор мог бы трансформироваться под разные цели. В итоге урбанисты решили, что такой центр должен быть минималистичным, светлым и с витражами.

- В основу была заложена идея модульного конструктора, - рассказали в центре «ВЯЗ». - К примеру, помещение лектория можно будет использовать и как кинозал, и как открытую коворкинг зону, а аудитория для занятий музыкой может превратиться в зал для обучения тхэквондо, благодаря использованию сдвижных перегородок.

Помимо зала-трансформера, в центре предусмотрели наличие студии звуко- и видеозаписи, гримерок, танцевального и спортзалов, а также творческих мастерских. Так как летом в Волгограде 40-градусная жара не редкость, окна молодежных центров предлагают закрыть модульной солнцезащитной решеткой.

Тем временем, старый молодежный центр Волгограда продолжает разрушаться. Здание не эксплуатируется уже много лет.