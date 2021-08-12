Старинные скамейки появились на улице Маршала Чуйкова в Волгограде

Волгоградские коммунальщики продолжают обновлять общественные зоны в центре города. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В парке вдоль улицы Маршала Чуйкова 13 в Волгограде появилась новая парковая мебель – старая пришла в негодность за десятилетия использования и из-за покушений вандалов. Там установили белые скамейки с чугунными ножками, стилизованными «под старину».Также коммунальщикам пришлось высадить новые растения в клумбах на Площади Павших борцов. Ранее неизвестные горожане выкопали петуньи из кашпо на пересечении Мира и Комсомольской, а также из кашпо вдоль бульвара по проспекту Ленина.

Кроме этих работ коммунальные службы Волгограда планируют в ближайшее время установить в общественных зонах еще 100 урн в дополнение к существующим. А с наступлением менее жаркой погоды в Центральном районе начнутся высадки деревьев и кустарников. Накануне коммунальщики возобновили работу фонтана Влюбленных на улице Мира. Там засорился водоотвод, рабочие устранили поломку, очистили чаши и запустили фонтан.

Сейчас на проспекте Ленина 22 обустраивают тротуар на площади 100 квадратных метров. Обновление пешеходной зоны проходит по инициативе социально-ответственного предпринимателя, решившего привести в порядок территорию перед своим объектом торговли.