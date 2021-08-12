Семеро волгоградцев получат государственные награды от Владимира Путина

Владимир Путин отметил волгоградских представителей культуры, спорта, сельского хозяйства и нефтяной отрасли Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении семерых жителей Волгоградской области. Государственные награды они получат за большой вклад в укрепление российской государственности и многолетнюю добросовестную работу. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в администрации региона. Глава государства отметил представителей культуры, спорта, сельского хозяйства и нефтяной отрасли.

Директору Волгоградского областного театра кукол Александре Николенко было присвоено звание заслуженного работника культуры РФ. Она возглавляет учреждение более 17 лет. Ведущий инженер службы эксплуатации Волгоградской ТЭЦ-2 ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» Игорь Бойко получил звание заслуженного энергетика РФ. Медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени Владимир Путин наградит тракториста-машиниста племзавода имени Калинина Сергея Желудкова и тракториста-машиниста АО «Перекопское» Сергея Рыжкова. Трактористу-машинисту АО «Солодча» Александру Светлищеву присвоили звание «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ».

Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени глава государства вручит волгоградским гандболисткам Анне Седойкиной и Антонине Скоробогатченко. Они стали серебряными призерами Олимпийских игр в Токио.