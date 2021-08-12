Экс-полицейский получил 4 года колонии за избиение строителя и угрозу пистолетом

В Волгограде бывшего полицейского осудили за избиение рабочего и угрозу табельным оружием. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня Волгоградский облсуд оставил без изменения приговор бывшему полицейскому, которого осудили за превышение должностных полномочий. Мужчина подал апелляцию и просил оправдать его. Но суд остался непреклонен. За избиение строителя и угрозу применить травматический пистолет волгоградец отправится в исправительную колонию на 4 года.

Как «КП-Волгоград» сообщили в региональной прокуратуре, 4 июля 2020 года бывший старший оперуполномоченный группы уголовного розыска МО МВД России «Камышинский» приехал на вызов в село Дворянское. Ему нужно было проверить сообщения о драке между жителем Камышинского района и строителем. При отсутствии законных оснований майор полиции несколько раз ударил рабочего по голове. Потерпевший упал, осужденный направил на мужчину личный травматический пистолет и угрожал выстрелить.

Бывший сотрудник правоохранительных органов не сознался в преступлении. Камышинский городской суд признал его виновным в превышении должностных полномочий и приговорил его к 4 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима и на 3 года запретил занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти. Экс-полицейский не согласился с таким решением инстанции и подал апелляцию в Волгоградский областной суд. Он просил оправдать его. Но инстанция оставила приговор без изменения. Он уже вступил в законную силу.