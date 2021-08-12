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Происшествия12 августа 2021 15:24

В пруду в Жилгородке нашли тело мужчины

Признаков насильственной смерти у погибшего нет
Эдуард ПальгуновЭдуард Пальгунов
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Следственный комитет проводит проверку

Следственный комитет проводит проверку

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сегодня, 12 августа, в Волгограде в пруду в Дзержинском районе нашли тело мужчины. Погибшего волгоградца обнаружили в Зеленой балке рядом с улицей Шапошникова в Жилгородке. Личность мужчины была установлена, ему 53 года, рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Следственного управления СКР по Волгоградской области. Следователи проводят проверку.

- Все обстоятельства устанавливаются, признаков насильственной смерти нет, - отметили в областном следкоме.

Причина смерти мужчины в пруду будет установлена после судебно-медицинского исследования.