В пруду в Жилгородке нашли тело мужчины

Следственный комитет проводит проверку Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сегодня, 12 августа, в Волгограде в пруду в Дзержинском районе нашли тело мужчины. Погибшего волгоградца обнаружили в Зеленой балке рядом с улицей Шапошникова в Жилгородке. Личность мужчины была установлена, ему 53 года, рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Следственного управления СКР по Волгоградской области. Следователи проводят проверку.

- Все обстоятельства устанавливаются, признаков насильственной смерти нет, - отметили в областном следкоме.

Причина смерти мужчины в пруду будет установлена после судебно-медицинского исследования.