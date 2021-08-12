В Волгограде пройдут ярмарка мастеров и день памяти Виктора Цоя

В ЦПКиО подготовили развлекательную программу на выходные. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В субботу, 14 августа 2021 года, в центральном парке культуры и отдыха Волгограда пройдут сразу два ярких события. Днем на Царицынском подворье праздничная ярмарка «Медовый Спас от Гильдии мастеров», а вечером всех почитателей творчества группы «Кино» приглашают на концерт, посвященный дню памяти Виктора Цоя. Вход для всех – свободный.

Как рассказали «КП-Волгоград» организаторы, на ярмарке в Медовый Спас волгоградцев 14 августа с 15 до 22 часов ждут развлекательная программа, дегустации меда и чая, мастер-классы, на которых научат творить необычные вещи из природных материалов, также в программе экскурсия по казачьему куреню.

А в 18.00 14 августа поклонников группы «Кино» творческий союз «Волгоградский рок-клуб» приглашает на концерт, посвященный легенде русского рока Виктору Цою. На сцену у стадиона «Волгоград арена» выйдут местные рок-группы.