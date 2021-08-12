За места в Госдуме в Волгоградской области сразятся 34 одномандатника

Список кандидатов определен. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Председатель избирательной комиссии Волгоградской области Виктор Черячукин 12 августа 2021 года подвел итоги регистрации кандидатов по четырем одномандатным избирательным округам региона. В избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы восьмого созыва примут участие 34 кандидата от партий Единая Россия, ЛДПР, Справедливая Россия – За правду, Яблоко, Новые люди, Партии пенсионеров, Партии роста, КПРФ, Гражданская платформа, РЭП «Зеленые» и Родина.

Как сообщили в ИКВО, в бюллетенях по Волгоградскому одномандатному округу №81 и Михайловскому округу №83 зарегистрированы по восемь кандидатов, по Красноармейскому округу №82 и Волжскому округу №84 – по девять претендентов на мандаты депутатов Госдумы.

Выборы депутатов Госдумы восьмого созыва пройдут в единый день голосования и продлятся три дня - 17, 18 и 19 сентября 2021 года.

Все кандидаты в депутаты Госдумы по одномандатным округам Волгоградской области на выборах 2021

ИКВО.

ИКВО.

ИКВО.